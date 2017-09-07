Красочное мероприятие в кинотеатре «Мир»

Серые сентябрьские будни яркими красками продолжает украшать кинотеатр «Мир». Пока за окном хмурится небо, мы вспоминаем, как прошло самое разноцветное мероприятие – фестиваль «Бел-Холли».

«ХоллиФест» в белорусском формате от своего индийского «старшего брата» забрал разве что ту самую яркую составляющую – массовый выброс красок. Его участники в силу своего возраста мало что знают о религии и философии. Но умеют отдыхать задорно, весело и красочно.

Разноплановыми событиями – показательными выступлениями, конкурсами и музыкальными дискотеками, — кинотеатр «Мир» мозырян радует практически еженедельно. Большая площадка у входа – уже как символ детского беззаботного отдыха. На «БелХолли» главными действующими лицами стали школьники, которые таким нестандартным способом отпраздновали начало нового учебного года.

По команде ведущего и под общий дружный смех взлетают разноцветные облака. Всего через несколько мгновений яркими пятнами краска осядет на одежде, лицах, волосах и руках. И, пожалуй, это – самые счастливые мгновения для тех, кому в ближайшие месяцы с серьезным видом придется грызть гранит науки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.