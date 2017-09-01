Конфликт из-за цветочной клумбы возник между жителями дома № 21 по улице Нефтестроителей

Конфликт из-за цветочной клумбы возник между жителями дома № 21 по ул. Нефтестроителей. В редакцию телеканала одна из сторон спора обратилась в надежде на поддержку.

Нина Терентьевна живет на 3 этаже многоквартирного дома. На пенсии уже много лет. Вместо дачного участка – вот эта клумба. Ей посвящает все свое свободное время, силы и внимание. Но вот уже несколько недель цветник приносит одни расстройства. Съемочной группе Нина Терентьевна демонстрирует растоптанные стебли. Рассказывает, что с недавних пор ее цветник стал причиной серьезного конфликта с соседями по дому. Скандал перерос рамки дворового. Приехавший на вызов участковый составил протоколы, причем и на защитницу флоры и на любителей фауны. Милиционеры констатируют, такие мелкие, на первый взгляд, бытовые размолвки очень часто являются причиной обращения в правоохранительные органы. Участковые ежедневно выезжают на подобные конфликты. И у каждой стороны своя правда. Нина Терентьевна свою правду изложила в многочисленных обращениях. Соседи в долгу не остались. Их заявление тоже легло на стол. Милиционеры говорят, дело об административном правонарушении могло быть прекращено, но только в случае примирения сторон. В противном случае, правду будут искать в суде.

Лидия Потар, Юрий Горобец.