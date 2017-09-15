Кому положено социальное жилье? Какие права имеют его наниматели?

В Беларуси социальное жилье возникло относительно недавно. В Мозырском исполнительном комитете есть специальная очередь. Что бы стать потенциальным обладателем такой квартиры нужно принадлежать к определенной категории.

Социальное – не значит собственное. Для большинства заселившихся квартиры предоставляются на неопределенный срок. Граждане имеют право на владение и пользование жилым помещением, но не смогут приватизировать, обменять, разделить и сдать в наем такую квартиру. А если квартира была получена в статусе сироты, то уже спустя пять лет жилье поменяет статус на арендное.

Если социальное жилье получено, то его обладатель считается решившим свой квартирный вопрос. То есть снимается с очереди.

Лидия Потар, Юрий Горобец