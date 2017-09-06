Когда сдадут социальный дом по улице Притыцкого и по какой причине затягиваются сроки ввода?

На горячую линию «Телеканала» поступило обращение от Елены Козырь. Она рассказала, что ждет получения квартиры в социальном доме по ул. Притыцкого. Но сроки ввода постоянно переносят. Когда же дом будет, наконец, построен? Подробности в сюжете.

С Еленой Козырь мы встречаемся рядом с домом, ввода которого ее семья ожидает с огромным нетерпением. На встречу Елена пришла вместе с мужем и маленьким сыном, двое старших мальчишек сейчас в школе и саду. Женщина рассказывает, что уже много лет все вместе они скитаются по съемным квартирам. После того, как семья стала многодетной – предложили социальное жилье.

Долг за съемную квартиру растет, а ввод дома постоянно переносится. На паспорте объекта русским языком написано – срок окончания строительства – апрель 2017. Информация на паспорте продублирована иероглифами. Генеральный подрядчик – Китайская корпорация металлургии и строительства. Дом на Притыцкого – 1 из 16-ти социальных домов, которые возводятся в Беларуси за китайские деньги.

Финансирование – китайское, заказчик и субподрядчик – гомельские. Ответить на вопрос о дате сдачи дома в эксплуатацию в Мозыре никто не берется. Согласно документам произойдет это уже совсем скоро. Нам демонстрируют график строительства. В графе «срок ввода» указан девятый месяц. Если верить бумагам – новоселье семья Козырь отпразднует уже совсем скоро. Правда, сама Елена складывать чемоданы пока не торопится.

Лидия Потар, Юрий Горобец.