Гулянья в парке. Весело и с размахом

Каждый квадратный метр парка был заполнен. Подворья от сельских советов, торговые ряды с различными сувенирами, шарами, игрушками, в общем, с нужной и не очень нужной, но такой яркой и притягательной мелочью. Булочки, блины, рыба, колбасы, шашлыки, напитки. А если учесть, что практически у каждой торговой точки – свое музыкальное сопровождение, к которому прибавлялось многоголосие с концертных площадок, то получалось в итоге – настоящее народное гулянье. Сотни мозырян в субботний выходной откликнулись на приглашение и пришли на День рождение любимого города. В подарок – свое настроение, в дополнение – поздравления.

В праздничном столпотворении – руководители районной вертикали и гости из соседних городов. Елена Федоровна пару десятков минут назад с трибуны поздравляла мозырян, так что праздничные слова наготове.

Ныне депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Евгений Адаменко – экс-руководитель Мозыря, сегодня живет в Минске. Но по привычке и от души с праздником поздравляем именно наш, общий Мозырь.

День города был отмечен и спортивной частью, в программе которой – акробатические номера, показательные выступления гиревиков, спортивные мастер-классы по волейболу, шахматам. Помимо этого, гостей ждали интересные лекции по здоровому образу жизни. На Аллее здоровья было многолюдно. Измерять уровень сахара в крови, давление, сдать по крови и по слюне тест на ВИЧ. Медики решили не упустить шанс и в самом многолюдном месте поработать над профилактикой.

Параллельно проходила республиканская акция «Касается даже тех, кого не касается». В летнем амфитеатре собралась достаточно активная и разновозрастная аудитория. Разогревали ее известные белорусские ведущие и артисты. Викторины, конкурсы на знание проблемы ВИЧ-СПИД. И, конечно же, призыв сдать экспресс-тест. В этот день в парке проходило множество акций, концертов и соревнований. Развлечения на любой вкус и толщину кошелька. Главное было запастись хорошим настроением и попридержать задор до вечера. Вечерняя программа обещала быль не менее насыщенной и веселой.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.