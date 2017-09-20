Грибной сезон в самом разгаре. Кроме удовольствия, от похода в лес можно получить и приличный штраф. За что?

Грибной сезон в самом разгаре. Мозыряне наперебой хвастаются собранным на тихой охоте урожаем. Но кроме удовольствия, от похода в лес можно получить и приличный штраф. За что?

Определенные правила есть во всем. Сбор грибов – не исключение. За нарушение правил заготовки и сбора лесных даров можно получить штраф до 20 базовых величин. А это ни много ни мало 460 рублей. Запрет распространяется, к примеру, на территории заповедников и городских лесопарков. Для жителей Мозырщины более актуальной будет информация о запрете сборе грибов в зоне радиоактивного загрязнения. Административная ответственность предусматривает за это штрафные санкции – от 10 до 30 базовых. Кроме этого собирать грибы нужно правильно. Экологи рекомендуют делать это, максимально сохраняя грибницу. Специалисты рекомендуют обязательно проверять дары леса на наличие радионуклидов. Сделать это можно в лаборатории Зонального центра гигиены и эпидемиологии, а так же в лаборатории Мозырского лесхоза, причем, абсолютно бесплатно. Правда, пожертвовать «для опытов» придется примерно 300 граммов урожая.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов