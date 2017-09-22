Грибной сезон-2017 финиширует. Такие урожайные года бывают несколько раз в десятилетие, обычно на 10 лет приходится всего 2-4 грибных

О них пишут, о них говорят, их обсуждают и ими хвастаются. Они герои тысяч заметок в социальных сетях, их одиночные фото и фото семейные просто заполонили интернет-пространство Беларуси. Вы еще не догадались? Речь идет, конечно же, о грибах. Мозыряне из леса их носили и продолжают носить даже не десятками, а сотнями. Сотнями белых красавцев. На тонких и толстых ножках, коренастые и стремящиеся вверх из мха и выглядывающие из травы. С черными шляпами и коричневыми. К ним добавляется улов «апельсиновых» подосиновиков, крепких подберезовиков. Сыроежки и маслята уже никто и не считал. И как тут не сфотографировать такую красоту? И не поделиться ею с друзьями? Настоящий грибной рай. Грибы как будто бы говорят людям, наслаждайтесь нами за все прошлые неурожайные сезоны. Если учесть, что засушливое лето было как минимум два года, то азарт грибников понятен. Нынешнее лето и ранняя осень просто, как говорят деревенские старожилы, «спрыяе» грибам. Грибы очень любят сырость и тепло, при этом просто не переносят засуху. Такие года бывают несколько раз в десятилетие, обычно на 10 лет приходится всего 2-4 грибных. Грибники искренне радуются, вооружившись ножом, ведрами и корзинами спешат в свое грибное царство, а вот специалисты просят не только внимательно собирать грибы, но и следить за их безопасностью.