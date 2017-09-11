Если вам немного за … 60. Активные и позитивные мозырские пенсионеры собираются в городском парке – общаются и танцуют под духовой оркестр

Почему-то считается, что активно и интересно развлекаться может лишь молодежь. Мозыряне преклонного возраста с этим в корне не согласны. Каждое воскресенье вечером они нарядные и позитивные собираются в городском парке, гуляют, общаются и танцуют под духовой оркестр.

В каждом возрасте есть свои прелести. После выхода на пенсию, жизнь не заканчивается, она меняет тональность. Это своим примером каждое воскресенье доказывают активные и позитивные мозырские пенсионеры. Поют, танцуют, общаются и наслаждаются своей зрелостью.

Николай Эдуардович об одном сетует, что в этот раз не взял свой аккордеон. Душевный музыкант на каждой вечеринке для тех, кому за 60, становится эпицентром веселья.

Мария Петровна на воскресные собрания приезжает из Булавок, причем, со своей одноклассницей. Для подруг это обязательный и жизнеутверждающий ритуал.

А вот Евгения Васильевна говорит, что всегда умела веселиться. Сейчас первая запевала.

Вдоволь напевшись и наговорившись, все с нетерпением ждут начало танцев. Едва музыканты успели зайти, уже небольшая очередь в кассу. Раньше людей было гораздо больше. Но тем не менее духовой оркестр каждое воскресенье играет в парке. Эти выступления уже более 10 лет часть местного антуража.

Вальсы, танго, народные песни. В исполнении тромбона, саксофона, ударных, труб. Каждое выступление городского оркестра уникально. Тем более, сейчас, когда духовое искусство переживает не лучшие времена.

Самый молодой здешний музыкант 17-летний Алексей Кисельчук до того, как стал выступать в оркестре и не подозревал, что люди преклонного возраста умеют так тусоваться.

Эти танцы просто необходимы, уверены немногочисленные завсегдатаи. По словам одного из самых активных танцоров Ивана Васильевича, это источник энергии и стимул, чтобы жить.

Едва музыканты заиграли, начинаются танцы. Иван Васильевич нарасхват. Кавалеров здесь по пальцам пересчитать.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.