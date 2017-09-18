Энергичность, ответственность и желание работать. Студенческие отряды на сельхозпредприятиях

Более трехсот молодых мозырян присоединились к студотрядовскому движению в этом году. В течение лета они работали в сервисных, педагогических и строительных бригадах. А сегодня – активно трудятся на сельхозработах. Лучшую морковь вместе со студентами Мозырского педагогического университета перебирала и наша съемочная группа.

Второкурсница Аня с легкостью отделяет крупные ярко-оранжевые корнеплоды от их менее презентабельных собратьев. На сельскохозяйственных работах она и ее одногруппники находятся второй день. О романтике студотрядов, которая так привлекала в советские времена, эти молодые люди знают, разве что из фильмов и книг. Но и сегодня, в 2017-м, студенты умеют проводить время с пользой для здоровья, души и собственного кошелька.

Попасть на уборку урожая не так-то просто. В отряды не берут случайных людей. Главный критерий отбора – энергичность, ответственность и желание работать.

Третий трудовой семестр объединил в составе студенческих отрядов более трехсот молодых парней и девушек. Они работали на стройках, в оздоровительных лагерях и сервисных организациях.

Среди дополнительных плюсов молодежь называет положительные эмоции, бесценный опыт и возможность выйти за рамки зоны комфорта. Если все объединить, можно сделать простой вывод: студенческие отряды живы и будут жить!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.