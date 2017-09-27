Единый день информирования прошел в Мозырском педагогическом университете. Его тема: « Государственная информационная политика в Республике Беларусь: механизм реализации».

Единые дни информирования – одна из наиболее эффективных форм идеологической работы. Темы каждый раз выбирают новые, встречи проводятся в разных коллективах. Единый день информирования – эффективное звено «обратной связи». Здесь происходит обмен мнениями по наиболее актуальным общественным вопросам. На этот раз коснулись темы государственной информационной политики и механизма ее реализации.

О мировых тенденциях развития информационной сферы, о том, что из себя представляет медиапространство Беларуси и о региональных СМИ. Разговор двигался от глобального к частному. Среди приглашенных – журналисты местных газет и телевидения. Студенты смогли поближе познакомиться с людьми, которые пишут о Мозыре. Общение на этот раз состоялось не сквозь экран или газетную статью, а с глазу на глаз. И было полезно для каждой из сторон.