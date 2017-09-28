ДТП на бульваре Юности. Женщина попала под колеса автобуса

Сегодня ранним утром под колесами дачного автобуса оказалась 41-летняя мозырянка. ДТП произошло на бульваре Юности. Пострадавшую с места аварии увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Когда невнимательность приводит к серьезному ЧП. Обстоятельства аварии на бульваре Юности, которая произошла утром 28 сентября, продолжает выяснять следственная группа. Возле нерегулируемого пешеходного перехода водитель «Газели» остановился, чтобы пропустить женщину. В это время из-за поворота выезжал рейсовый автобус, который вез мозырян на дачи.

Очевидцы происшествия о случившемся говорят взволнованно. Говорят, водитель автобуса не смог сразу затормозить.

Водитель автобуса – опытный профессионал с 25-летним стажем работы. На момент ДТП был трезв. С его слов, пострадавшую мозырянку он увидел только в последний момент и уже не мог предотвратить наезд.

В тяжелом состоянии с места ДТП женщину доставили в реанимационное отделение городской больницы. За ее жизнь борются медики. Пока Следственный комитет продолжает проверку. Степень вины каждого участника этой дорожной истории установят после проведения необходимых экспертиз.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер