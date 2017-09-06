Дружба с незнакомцами чревата. В этом на собственном опыте убедился мозырский пенсионер

Мозырский пенсионер по дороге домой обрел нового друга. Пригласил к себе отметить, за что и поплатился. Хозяин не только приютил, но и дал приятелю свою куртку, чтобы он погрелся. Новоявленный друг гостеприимство и заботу не оценил и после банкета, пока пенсионер спал, ушел в обновке, с чужим телефоном в кармане. Если вы узнали этого мужчину, просьба сообщить по телефону 8-029-538-22-23.