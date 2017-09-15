Дому 8 лет, а уже масса проблем. Куда обращаться и что делать, если вышли гарантийные сроки?

Современные дома вряд ли доживут до статуса архитектурных памятников. Просто потому, что разрушатся гораздо раньше. Такое мнение в интервью «Телеканалу» высказал председатель одного из ЖСПК Сергей Жилин. В доказательство привел пример дома №11 «г» на ул. Рыжкова. Съемочная группа бывала там уже дважды. Тогда жильцы сетовали на огромную яму, образовавшуюся на детской площадке. На этот раз к ней добавились и более серьезные проблемы.

Дом 11г по ул. Рыжкова появился на карте города в 2009. 8 лет – возраст совсем детский, даже если говорить о постройке. Но в свои годы он уже приобрел несколько болезней, которые перешли в хроническую форму. Яма на детской площадке появилась полгода назад. Со временем она стала больше. Сергей Алексеевич, рассказывает, что глубина увеличивается после каждого дождя.

Глину для этой ямы привезли уже давно. Но самостоятельно засыпать сети жильцы не решаются.

В этом году в песочницу даже не привозили песок, боялись, что под грузовиком может провалиться земля. В институте «Полесьепроект», который проектировал и выступал в роли заказчика этого дома, считают, что угрозы старые сети не представляют. И проблему можно было решить сразу после обрушения.

А вот эта проблема дома видна уже с дороги. Осыпавшаяся штукатурка на фасаде – не только косметический дефект. Эту квартиру, как и многие другие в доме, уютными назвать уже трудно. Отставшие обои, почерневшие стены. По мнению Сергея Жилина, это – только начало.

Обращения к заказчикам и подрядчикам строительства результатов не дали. Гарантийный срок вышел, значит, ремонт жильцам нужно производить за свой счет. Да и времени осталось не много.

Сырой газосиликат, нарушение строительных норм или плохая штукатурка? Специалисты по строительству парируют – работы производились по нормативам. А виной всему – слишком сжатые сроки строительства. Причиной затекания, по словам специалистов, могут быть и швы между этажами. Уже спустя несколько лет по строительным нормам они подлежат замене.

Кто виноват и что делась? За помощью жильцы обратились к экспертам. Они должны дать ответ, все ли нормы были соблюли на этапе строительства. В случае, если недобросовестность строителей удастся доказать документально, кооператив обратится в суд.

Лидия Потпр, Юрий Горобец.