Добровольно и анонимно. Экспресс-тест на ВИЧ по слюне можно будет сдать на празднике города

На массовых городских мероприятиях в парке медики – активные участники. В точках здоровья и артериальное давление измеряют, и уровень сахара в крови. В этом году уникальное предложение. В рамках республиканской акции «Касается даже тех, кого не касается» мозырянам и гостям города будет предложено сдать экспресс-анализ на ВИЧ. Абсолютно добровольно и анонимно. Сегодня знать свой ВИЧ-статус – это так же естественно, как знать о других своих хронических болезнях. Начало акции в 14.30. в парке культуры и отдыха «Победа».