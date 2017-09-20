«До и после Чернобыля: открываем дороги Гомельщины». Семинар по туризму в Мозыре

Гомельское Полесье, одна из жемчужин которой Мозырщина, популярное туристическое направление. Национальное агентство по туризму провело для белорусских туроператоров семинар «До и после Чернобыля: открываем дороги Гомельщины» , чтобы те, кто по роду деятельности занят привлечением в республику любознательных гостей, могли лично ознакомиться с потенциалом региона.

Живописный исторический центр Мозыря – замок. Здесь сотрудников Национального агентства по туризму, представителей турагентств и экскурсоводов встречали с размахом. К гостям вышли хозяева, сам князь с княгиней и, как водится, принимали хлебом-солью. Уже с первых минут исторического рассказа своеобразная машина времени переносит в те далекие времена. Мозырский замок как птица Феникс. Его уничтожали, сжигали, но каждый раз он возрождался из пепла. Именно самобытность культуры и природы привлекает иностранных туристов. Лучший экскурсовод Беларуси за прошлый год Сергей Бусько здесь был более 10 лет назад. Говорит, это направление интересует зарубежных гостей.

Экскурсии должны быть продуманы до мелочей. Интересные исторические факты это, конечно, хорошо, но избалованным туристам нужно большее. Традиции, ритуалы. К примеру, загадать желание, а после позвонить в колокол, чтобы оно сбылось. Даже бывалых работников туристической сферы это привело в восторг. А чего стоит панорама, которая открывается из Мозырского замка –

город с высоты птичьего полета. Но замок это далеко не единственная достопримечательность. Сейчас в моде экологический туризм. Участники семинара «До и после Чернобыля: открываем дороги Гомельщины» побывали не только в Мозыре, но проехали по другим местам Гомельского Полесья, изучили наглядно и досконально потенциал региона, чтобы впоследствии рассказать о нем своим клиентам.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.