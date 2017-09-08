Депутаты – детям! В центре циркового искусства «Арена» в рамках акции прошло представление. Полный зал и непередаваемые эмоции. Артисты «Арены» как всегда были на высоте.

Депутаты – детям! Благотворительная акция под таким названием в Мозыре проходит не впервые. На этот раз ее посвятили началу учебного года. Народные избранники подарили детям радость в прямом смысле слова. Ведь в зрительном зале цирковой студии «Арена» возможны только положительные эмоции. Короткое знакомство с бедующим электоратом предваряло яркое шоу.

После того, как в зале погас свет, все внимание сконцентрировалось на сцене. Еще минуту назад ребята, не отрываясь смотрели в свои гаджеты, а теперь не могли оторвать глаз от происходящего на сцене.

Воздушные гимнасты, которые открыли представление, с первых секунд завоевали внимание зрителей. Диана и Андрей Ситник с улыбкой и небывалой легкостью исполняли сложнейшие трюки.

Дети в зале и дети на сцене. Небольшая разница в возрасте зрителей и артистов еще больше усиливала впечатления. Гимнастка на канате Полина Руденко срывала аплодисменты не раз.

В Арене умеют удивлять. Ребятам показали антипод – жанр, где артисты жонглируют ногами. Ловкость ног и никакого мошенничества. Цилиндры, мячи и обручи то взлетали вверх, то снова опускались.

Самым последним и сложным в исполнении стал номер канатоходцев. Кстати, этот номер уже получил Гран-при на фестивале циркового искусства на Кубе.

Лидия Потар, Юрий Горобец.