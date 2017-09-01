День знаний в университете

Мозырском День знаний в Мозырском педагогическом университете – это профессиональный праздник. Будущие учителя, нарядные и отдохнувшие, традиционно встречают начало нового учебного года на линейке. Гуманитарии, математики, физики, химики, трудовики. Мозырский университет – это кузница педагогических кадров не только для полесского региона, но и для всей республики. Добрые напутствия на новый учебный год, пожелания и многочисленные поздравления. Торжественные речи чередовались с музыкальными номерами. В университете талантов хватает. Для педагогического состава ВУЗа 1-ое сентября – это время ожиданий, надежд и открытий. Помочь студентам реализовать свой потенциал и способности. Линейка стала поводом отметить лучших преподавателей.

Мозырский университет – это динамично развивающийся ВУЗ. Современные технологии, научные разработки, спортивные достижения. Учиться здесь престижно.

Мозырский ВУЗ уже стал площадкой для международного общения. На научно-практические конференции приезжают специалисты не только из соседних государств, но и из стран западной Европы. А сам университет уже давно стал брендом Полесья.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.