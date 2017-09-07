День Скрыгаловского сельского совета

День сельского совета – форма работы, которая себя зарекомендовала только с положительной стороны. Ведь, как известно, к приходу гостей всегда готовятся. То, что было, стараются улучшить, делают что-то новое. А все в конечном итоге остается для хозяев, то есть, в данном случае, для жителей Скрыгаловского сельского совета. Внушительный автобус с гостями – депутатами, руководителями отделов исполкома, руководителями предприятий и организаций, первую остановку сделал в деревне Белой. 28 км от Мозыря, почти 300 жителей. Но в небольшой деревне – ФАП, магазин, библиотека, почта. Стоит отметить, что почтовое отделение на селе выполняет не только свои непосредственные функции. Это – мини-магазин, и мини-банк, и газетный киоск и любимое место сбора деревенских. Как что работники почты – люди универсальные. Но со своими обязанностями справляются на отлично.

Рядом с почтой – ФАП. Еще один востребованный социальный объект. Население Белой – преимущественно пенсионеры, понятное дело, здоровьем не отличаются, так что недостатка в пациентах здесь нет. Уколы, давление, первая медицинская помощь, а еще обходы на дому. Работы хватает.

Есть в Белой и точка РКБО. Местные бытовики оказывают сельчанам полный вид услуг – от ремонта одежды до модных причесок. Здесь же можно купить необходимые мелочи, сделать заказ. Услуги востребованы.

Между городом и селом знак равно горожане не ставят, но те, кто живет в этих местах этого делать и не собираются. Для них деревня – родное место, которое постепенно преображается. И в дальнейшем местные власти отодвигать деревню на периферию проблем не собираются

Дни сельского совета позволяют выяснить, есть ли проблемы, узнать, чем и как живут сельчане. Сергей Александрович Гвоздь уверен – дни сельского совета – форма работы перспективная.

В рамках дня сельсовета посетили Надатки, Жаховичи, Скрыгалов, Лешню. Малые и большие населенные пункты, за сотню жителей по пары десятков человек. Пообщались с жителями, посетили соцкультобъекты. Поэтапно и планомерно районная администрация и депутатский корпус будут посещать все сельские советы района.

Светлана Грудько , Вячеслав Приписнов.