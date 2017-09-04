День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Мозыре – это праздник всего города. Яркая концертная программа, выступления спортсменов, аттракционы, разнообразная торговля. Каждый гость мероприятия может найти себе занятие по душе.

Один раз в год в начале сентября центр Мозыря традиционно перемещается на бульвар Юности. Организаторы массового праздника, посвященного Дню нефтепереработчика, каждый раз стараются удивить. Но несменной остается атмосфера тепла и по-настоящему домашнего уюта. Яркие музыкальные номера, всевозможные аттракционы и, конечно, разнообразная торговля. 8-летняя Арина уверена, здесь каждому ребенку было чем заняться.

На дневном празднике было много ребятни. Батуты с горками и лабиринтами, рыбалка, которая поощрялась призами, а еще прокат машинок, велосипедов. В общем, любой каприз за ваши деньги.

Показательные выступления мозырских гиревиков, борцов, каратистов, волейболистов. Завод занимается активной социальной поддержкой, одно из проявлений которой – спортивные секции. В них занимаются талантливые спортсмены. Причем, мальчики и девочки не только с восхищением наблюдали за выступлениями именитых атлетов, но и сами принимали активное участие в состязаниях. А маленькие артисты со сцены поздравляли нефтепереработчиков и всех мозырян зажигательными песнями и танцами. Взрослым тоже было чем заняться. Настроение создавала сама атмосфера праздника и всеобщего веселья. На протяжении всего дня веселились дети, радовались взрослые. А все вместе они были частью единого целого – праздника работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.