День работников леса. Торжественное собрание

Ежегодно, в третье воскресенье сентября, лесоводы принимают поздравления с профессиональным праздником. Сегодня в большом концертном зале Дворца культуры Мозырского НПЗ звучали теплые слова поздравлений для всех, кто связан с лесопользованием, восстановлением, разведением и охраной лесов.

У коллектива Мозырского опытного лесхоза в нынешнем сезоне было сразу несколько поводов для гордости. По итогам работы за 2016-й год предприятие вошло в первую пятерку ведущих лесных хозяйств республики. После «прилетела» еще одна приятная весть – лесхоз занесен на Республиканскую Доску почета по экономии ресурсов. Всего о лесофонде Мозырщины заботятся порядка 450-ти человек. Лучших лесничих и лесников, мастеров и представителей пожарной службы, кадровиков и экономистов в преддверии профессионального праздника наградили почетными грамотами и благодарностями от Министерства лесного хозяйства, райисполкома и Совета депутатов. На торжественном собрании не забыли и о ветеранах труда. Среди гостей – люди, которые всю свою жизнь посвятили лесному хозяйству. А после – передавали опыт молодому поколению. Мозырские лесоводы убеждены, сохранение и приумножение лесных запасов – это не просто задача «на бумаге». Богатые угодья, которыми славится наш край, нужно оставить детям и внукам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, Юрий Горобец.