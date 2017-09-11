Давайте уберем мозырские овраги! Экологический клич не остался без ответа

Провести выходные с пользой для всего города. Десятки неравнодушных мозырян собрались в воскресенье на массовую уборку в овраге вдоль самой популярной городской велодорожки. Предложение появилось в соцсетях заблаговременно, экологический клич не остался без ответа.

Давайте уберем мозырские овраги! Такого рода предложение появилось в соцсетях заблаговременно и на него откликнулись десятки неравнодушных мозырян, причем целыми семьями. В воскресенье в 11 часов в торговом центре стали собираться люди. Солнечная погода способствовала боевому настроению, в хорошем смысле. Войну объявили мусору. Место дислокации – овраг вдоль самой популярной городской велодорожки. Главное оружие –

санитарные перчатки, большие прочные мешки и внимательность. Организатор акции мозырский предприниматель Ольга Аптыкаева проповедует экологичность во всем: питание, одежда, в целом, непотребительское отношение к окружающему миру. Ольга считает, для того чтобы полноценно жить, вовсе не обязательно беспощадно эксплуатировать и уничтожать животных.

Нынешнее санитарное мероприятие проходило в рамках акции «Зробiм». Это всемирное движение, которое объединяет более 100 стран. Волонтеры добровольно убирают леса, берега рек и другие места, которые нуждаются в наведении порядка. В этом сезоне в акции уже поучаствовали 250 мозырян. Причем с каждым годом движение за чистоту набирает популярность.

Ценить природу. Этому нужно учить с детства. Второклассница Маргарита Шульга уверена, что занимается полезным делом. Взрослые, дети и велосипедисты. Эта тропа – место релаксации для поклонников самого экологического вида транспорта. Поэтому и наводили порядок с душой. Здесь катаются на велосипедах, роликах и просто прогуливаются. Один вид многовековых дубов успокаивает и вдохновляет. 72-летний Константин Константинович Демидович на работу волонтеров смотрел с восхищением. Говорит, больно наблюдать, когда те, кто отдыхает, здесь же и мусорят.

За несколько часов работы было собрано более 30 мешков мусора. На следующий день их утилизировали коммунальщики. Волонтеры говорят, в этом сезоне акции по наведению порядка продолжатся и приглашают всех мозырян принять активное участие.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.