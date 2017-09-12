Дан старт осенним ярмаркам

В отделе торговли и услуг Мозырского райисполкома объявили и старте сезона осенних ярмарок. Подготовиться к зиме быстро и дешево можно на трех крупных торговых площадках.

В Мозыре стартует сезон осенних продуктовых ярмарок. Сельхозпродукцию на специально организованных крупных торговых площадках продают по самым выгодным ценам. Это позволяет жителям города основательно подготовиться к зиме. В этом году ярмарки будут располагаться в трех микрорайонах – возле рынков «Славянский» и «Привоз», а также на площади Ленина. Чередоваться дни торговли будут согласно графику, который вы видите на своих экранах. Кроме овощей и фруктов на ярмарках можно будет приобрести консервированную продукцию, мед, колбасные и кондитерские изделия, саженцы и непродовольственные товары. Сезон осенних продаж продлится вплоть до ноября.

16-17 сентября – рынок «Славянский», бульвар Малинина;

23-24 сентября – рынок «Привоз», бульвар Дружбы;

30 сентября – площадь Ленина;

7-8 октября – рынок «Славянский», бульвар Малинина;

14-15 октября — рынок «Привоз», бульвар Дружбы;

21 октября – площадь Ленина;

28-29 октября — рынок «Славянский», бульвар Малинина.