Чтобы помнили. Встреча в 15 школе

Память – это важное связующее звено между поколениями. В школе № 15 прошла встреча детей уже мирного времени с теми, кто на себе испытал все ужасы блокадного Ленинграда. Мероприятие в очередной раз доказало, что «никто не забыт, ничто не забыто».

Из 30 мозырян, которые на себе испытали все ужасы блокады Ленинграда, сейчас осталось только 8. Активисты общественного объединения, пока есть силы, используют каждую возможность, чтобы поделиться сокровенным и рассказать трагическую историю для того, чтобы помнили. 76 лет минуло с того момента, как Ленинград был взят в осаду. Борьба за жизнь велась долгих 872 дня. Город остался без света, воды, хлеба и тепла, в условиях жесточайших зим. Нина Ивановна Савельева на тот момент была маленьким ребенком, до сих пор вспоминает это со слезами на глазах. Женщина возглавляет мозырскую организацию блокадников Ленинграда. Встречи со школьниками – это неотъемлемая часть общественной деятельности. В этот раз музею школы № 15 была передана в дар книга-летопись. Воспоминания, архивные материалы, стихотворения и песни, по крупицам собранные за последние 20 лет. На первой странице посвящение внукам и правнукам. Это память, ценная для будущего.

Надрывные слова и трагические факты, которые до конца не могут передать всех ужасов блокады, трогательные лирические композиции. Мероприятие получилось минорным, но в целом жизнеутверждающим. Именно на подобных встречах особо остро прослеживается связь между поколениями, прерывать которую ни в коем случае нельзя.

Викториия Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.