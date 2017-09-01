Конец лета – начало осени. По идее, грибной сезон должен быть в самом разгаре. Грибники со стажем говорят, что лес сейчас пустой. И поганку встретить трудно. Но с уверенностью заявляют – грибное время не за горами. Что нужно знать, чтобы собирать грибы с пользой для души и без вреда для здоровья? В нашем следующем сюжете.

Ягодный сезон закончился едва начавшись, грибной тоже не спешит стартовать. Природа в этом году сама оберегает мозырян от лишней радиации. Лаборатория Мозырского зонального центра одно из тех мест, куда заядлые грибники несут часть собранного урожая. За время нынешнего ягодно-грибного сезона мозыряне обращались сюда не часто.

Лаборатория Мозырского лесхоза в сезон тоже не простаивает. Здесь могут предугадать результат даже исходя из того, где именно были собраны дары леса.

На карте загрязненные леса обозначены синим цветом. Чистые территории в буквальном смысле остались незапятнанными.

По словам Григория Владимировича, самые чистые грибы – опята. А вот собирать маховики не стоит даже на относительно чистой территории. Лисички с превышением в два раза в этом году принесли именно из Махновичского лесничества. Грибникам посоветовали уничтожить весь урожай. Проверять дары леса в наших условиях – вопрос здоровья. Тем более делают это в лабораториях совершенно бесплатно.

Лидия Потар, Юрий Горобец.