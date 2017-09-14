Число краж увеличилось. Зачастую мозыряне сами провоцируют преступников своей беспечностью

Мозырские правоохранители отмечают, в последнее время выросло число краж личного имущества. И зачастую сами владельцы провоцируют преступников своей беспечностью.

Наровчизна – перспективный район Мозыря. Здесь кипит стройка. Владельцы фазенд активно подвозят стройматериалы на свои приусадебные участки, злоумышленники оперативно их воруют. За последнее время зафиксировано около десятка подобных краж. Преступников провоцирует беспечность самих владельцев. Оставленные без надзора и в свободном доступе стройматериалы становятся легкой добычей. В большинстве своем это металлоконструкции. Правоохранители бьют тревогу, количество краж на Мозырщине в последнее время на порядок увеличилось. И именно из-за невнимательности к своим вещам. Житель Скрыгалова в одном из торговых центров города оставил без присмотра барсетку с долларами. Кто-то хозяйственный ее подобрал, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». И таких происшествий в сводках большинство. Телефоны, кошельки, документы, сумки и одежда.

Продуманные кражи, как с тем же банкоматом, когда злоумышленник вынашивал идею полгода, случаются крайне редко. В основном, хищения имущества происходят спонтанно по принципу, что плохо лежит, то в хозяйстве пригодится.