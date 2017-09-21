Через сколько минут после вызова приедет милиция? Новые правила

От 10 минут до 2 часов, в зависимости от тяжести преступления и местности, можно ждать прибытия милиции по новому приказу. Министром внутренних дел подписан документ, который определяет порядок и время прибытия сотрудников милиции и членов следственно-оперативной группы на места совершения преступлений и происшествий. На работе мозырских милиционеров это практически не отразится. Сотрудники стараются прибыть туда, где требуется помощь, в кратчайшие сроки.

10 минут дается на то, чтобы ближайший наряд милиции прибыл к месту преступления, но только в том случае если с момента совершения прошло не более получаса и имеются сведения о тех, кто может быть причастен. Такова оперативная норма для Мозыря. В зависимости от характера правонарушения и отдаленности населенного пункта, время прибытия следственно-оперативной группы увеличивается до 2 часов. Что касается дорожно-транспортного происшествия без жертв, то 40 минут – лимит для госавтоинспекторов, чтобы начать разбирательство. Новый приказ, который определяет порядок и время прибытия сотрудников милиции и членов следственно-оперативной группы, особо не повлияет на работу органов внутренних дел, так как оперативность – это один из ключевых акцентов в их работе.

За одни только сутки в оперативно-дежурную часть Мозырского РОВД поступает около сотни различного рода сообщений и только половина из них касается правоохранительной тематики. Самые распространенные вызовы – это кражи, семейно-бытовые скандалы и жалобы на шумных соседей. Милиционеры отмечают, хотя еще и не сезон, но уже в районе активизировались дачные воры и призывают мозырян более трепетно относиться к сохранности своего имущества.