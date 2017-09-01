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Рубрика: Cпорт

Бронзовые гребки женского каноэ

1 сентября 2017, 17:36

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который недавно завершился в Чехии, достойно вступила женская сборная Республики Беларусь по гребле на каноэ, показав в двух видах программы результат — третье и четвёртое место. Примечательно и то, что вся сборная команда в этом виде представлена мозырянами, тренером — Павлом Игоревичем Мудрагелем и спортсменками — Еленой Ноздрёвой и Камиллой Бобр.

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