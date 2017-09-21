Белорусы, исследователи трагических событий ВОВ, посетили места памяти и скорби на территории Германии. Среди них был и наш земляк, учитель истории СШ № 16 Владимир Гимбут

Общие ценности, история, а также желание выстроить партнерские отношения по обе стороны границы. Эту цель преследует проект Европейского Союза «Мост». В рамках него белорусы, исследователи трагических событий середины прошлого века, посетили места памяти и скорби на территории Германии.

О том, что наши страны навсегда связали 1418 дней войны, сегодня часто напоминают себе по обе стороны границы, которая разделяет Европу на Западную и Восточную. Чтобы память не подменили интерпретации, ею профессионально занимаются историки. И здесь порою кажется, что им только и осталось, что многократно повторять: да, была война и были жертвы. О том, что еще не каждая трагическая история прозвучала, на своих уроках напоминает Владимир Гимбут, учитель истории 16 школы. Его совместная с учениками исследовательская работа дала неожиданные результаты. Говорят, сочувствовать чужому горю легче, когда личный опыт тому служит подтверждением. О том, какие испытания выпадали на долю узников концлагерей, Владимир Викторович знает не только из архивных документом или учебников истории:

Исследовательский проект учащихся из 16 школы вошел в число 10 лучших работ, отобранных по всей Беларуси. И уже в Германии под руководством института Гёте вышел сборник, который подтверждает: исследователи из двух стран могут совместно раскрывать неизвестные страницы истории. Узнать о том, какими методами на родине Третьего Рейха даже неудобные воспоминания стараются сберечь, — для руководителей проектов немецкая сторона организовала обширную экскурсию. В ее рамках было и знакомство с мемориальным комплексом Бухенвальд.

Вячеслав Приписнов.