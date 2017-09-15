Анонс. День рождения Мозырь будет отмечать в следующую субботу, 23 сентября

В следующую субботу, 23 сентября, Мозырь будет отмечать свой День рождения. Мероприятия, посвященные празднику, пройдут на набережной Припяти и в парке культуры и отдыха «Победа».

Торжественное открытия праздника «Край, куда сердце зовет», состоятся в полдень на набережной реки. Целый день на главной площадке будут петь и танцевать творческие коллективы и исполнители города и района. В рамках дня города пройдет народно-патриотическая акция федерации профсоюзов Беларуси «Мы вместе». Концертная программа «Люблю цябе, чароуны горад» состоится и на центральной эстрадной площадке в парке культура и отдыха «Победа». Традиционно гостей ждет разнообразный отдых. Это и работа подворий, спортивно-игровых площадок, работа детского городка, выставки-продажи, аттракционы, праздничная торговля. Завершиться День города фейерверком. Начало салюта в 9 часов вечера.