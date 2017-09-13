А все начиналось весьма романтично. Мозырянин познакомился с 28-летней гомельчанкой, которая обворовала и ухажера, и его друга

Мозырянин познакомился с 28-летней жительницей Гомеля, которая впоследствии обворовала ухажера и его друга. Злоумышленница задержана.

Все начиналось весьма романтично. 28-летний мозырянин познакомился на улице с девушкой, разговорились и так за общением провели всю ночь, гуляя по городу. Уже под утро встретили знакомого возле ночника. Мужчина пригласил пару в гости, предварительно закупились водкой и пивом. Банкет закончился тем, что ухажер и его друг заснули, девушка, не долго думая, схватила мобильные телефоны своих собутыльников, а также ноутбук и скрылась. Наутро с похмелья разочарованные в женском поле мужчины обратились в милицию.

Потерпевшие только помнили имя-отчество злоумышленницы, которая, видимо, в общении держала дистанцию. Раскрыть преступление в кратчайшие сроки помогло то, что воровка наследила в квартире. Именно по отпечаткам пальцев вычислили подозреваемую. Она задержана. 28- летняя гомельчанка уже не единожды была судима за аналогичные преступления.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.