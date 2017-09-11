86 молодых специалистов-медиков прибыло на Мозырщину

Молодых медиков на Мозырщине всегда с нетерпением ждут и коллеги, и пациенты. В этом году штат медработников пополнился на рекордное количество человек – 86. Накануне пополнение в белых халатах принесло первую торжественную клятву.

Отрабатывать теорию на практике с августа этого года в Мозырский район прибыли 86 врачей, фельдшеров и медсестер. Среди них – хирурги и акушеры-гинекологи, анестезиологи и реанимационные медсестры, терапевты и педиатры. В рабочий ритм каждому из них пришлось вливаться с первого дня – вести прием, лечить больных, ставить диагнозы.

Выпускникам вузов и колледжей, которые прибывают в район по распределению, освоиться помогают старшие коллеги.

Одна из традиций – ежегодное чествование молодых специалистов. Несколько поколений медиков встречаются в неформальной обстановке, знакомятся друг с другом. Нынешнее собрание провели в актовом зале медицинского колледжа – местной кузнице фельдшеров и медсестер.

Торжественную клятву «всегда оставаться профессионалом и стремиться к высшим достижениями» молодежь произносит в присутствии нового главврача района Натальи Тишковой. Она, к слову, свой трудовой путь на Мозырщине тоже начала в августе этого года.

Для молодых врачей и медсестер в районе созданы приемлемые условия. Вопрос жилья решают при помощи общежитий и арендных квартир, выплачивают подъемные и премиальные. Способы стимулирования – разнообразные. Но главное, чтобы медикам действительно нравилась выбранная профессия.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.