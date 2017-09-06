56-летний мозырянин на БМВ пытался умчаться от госавтоинспекторов. На вопрос зачем, ответил, что «бес попутал»

В последний день лета в деревне Бобренята Мозырского района водитель БМВ грубо нарушил правило и на большой скорости обогнал попутный автомобиль. И все это на глазах госавтоинспекторов, которые патрулировали территорию на служебном автомобиле. К требованию об остановке дерзкий нарушитель отнесся весьма равнодушно и даже наоборот –

прибавил скорость. Погоня длилась всего 3 минуты. Но за это время водитель БМВ успел нарушить 8 правил дорожного движения. В деревне Нагорные, где ограничение скорости 40 километров в час, он разгонялся до сотни. Игнорирование требований знаков, разметки, превышение скоростных режимов, нарушение правил обгона, невыполнение требований об остановке, что повлекло преследование. В итоге гонщик был задержан. Им оказался 56-тилетний мозырянин.

Водитель был трезв. На вопрос, зачем было скрываться? Нарушитель ответил, что бес попутал. Но у правоохранителей нет претензий к нечистой силе, а вот 56-тилетнему мозырянину придется ответить за свое поведение на дороге. Максимальное наказание – 50 базовых величин штрафа и до 3 лет лишения права управления транспортными средствами.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.