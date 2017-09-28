28-летний мозырянин организовал опиумный наркопритон

28-летний мозырянин в собственной квартире организовал опиумный наркопритон. Молодому человеку, которого задержали еще в июле этого года, инкриминируют пять статей уголовного кодекса.

Личную жилплощадь, доставшуюся в подарок от бабушки, 28-летний житель Мозыря превратил в наркопритон. Организационный процесс занял совсем немного времени. В марте этого года парень освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и грабеж. А уже в июле попал в поле зрения оперативников наркоконтроля.

Сбор главного ингредиента – маковой соломы, — «шеф-повар» проводил самостоятельно. Обследовал по району дачные участки. Остальные составляющие приносили товарищи, желающие принимать участие в нарко-вечеринках. Готовил мозырянин особо опасный наркотик – опий. Всего за пару месяцев успел «подсадить» на него сожительницу и пару знакомых. Адрес гостеприимного хозяина знал не один любитель дурмана.

Время от времени опиумная кухня меняла адрес – перемещалась в квартиру сожительницы или сарай. Участники «дружеских встреч» отпираться не стали и во всем сознались.

Санкции только одной статьи – за организацию притона для потребления наркотиков, — предусматривают наказание до пяти лет. Срок по совокупности может оказаться на порядок больше.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.