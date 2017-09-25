2,5 кг некурительного табачного изделия изъяли у 27-летнего мозырянина. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Мозырского РОВД задержан 27-летний местный житель. При себе у молодого человека обнаружено более 2,5 кг некурительного табачного изделия «Насвай». Запрещенное вещество мозырянин хранил в одном большом пакете. Как пояснил правоохранителям, «для личного пользования». Насвай изъят, мужчине грозит крупный штраф.