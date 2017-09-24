24-я выставка «Фарбы Палесся» ждет мозырян, увлеченных изобразительным искусством. Торжественное открытие экспозиции работ местных художников состоялось 8 сентября.

10-летняя Полина искусство рисовать постигает в одной из городских художественных школ. В программе обучения – не только уроки в классе и выездные пленэры, но и посещение разнообразных выставок. На «Фарбы Палесся» детей привели педагоги. Ведь поговорка про «лучше один раз увидеть» появилась не зря.

Передать опыт мастеровитых художников подрастающему поколению – одна из целей организаторов выставки «Фарбы Палесся». Проект, который в полной мере раскрывает природную красоту Мозырщины, существует уже почти 25 лет. Авторы представленных картин саму экспозицию давно называют своеобразным отчетом за прошедший творческий год.

Богатство и разнообразие жанров и неординарность художественных решений – еще одна отличительная особенность этой выставки. За каждой картиной – свое имя, своя история и своя индивидуальность. Рассмотреть каждую из них мозыряне и гости города могут в Выставочном зале до начала октября.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.