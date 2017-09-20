20-летняя мозырянка, которую спасли от утопления, оказалась… воровкой. В Припять девушка прыгнула, убегая от милиционеров

20-летняя мозырянка, которую спасли от утопления спасатели, оказалась… грабительницей. В Припять девушка прыгнула, убегая от милиционеров.

До трагедии оставались считанные секунды. В последний день августа речные спасатели оказали помощь молодой девушке. Практически на середине реки они вытащили ее из воды.

Эта история могла бы быть положительной во всех смыслах. Но выяснилось, спасенной больше подходит статус «подозреваемая». За 15 минут до инцидента 20-летняя мозырянка пыталась из обувного магазина известной торговой марки вынести туфли. И в потоке воды она искала спасение от правоохранителей.

Между тем, встреча с милицией для девушки оказалась не первой.

К биографии молодой токсикоманки теперь прибавится судимость за грабеж. Пока она находится в больнице. Но следователи районного РОСК уже возбудили уголовное дело.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.