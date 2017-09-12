12 сентября белорусские следователи отмечают профессиональный праздник

Это праздник молодой: как отдельная отметка на календаре он появился только в прошлом году. А сам следственный комитет Республики Беларусь стал самостоятельным ведомством тоже относительно недавно: 1 января 2012 года.

Мозырский районный отдел Следственного комитета считается одним из лучших в Гомельской области. Коллектив довольно молодой, но профессиональный. Кстати, наравне с мужчинами служат и представительницы прекрасного, но отнюдь не слабого пола. Их 40% в кадровом составе. Если озвучить результаты работы мозырских следователей в цифрах, то на 1 сентября 2017 года окончено расследование 593-х дел, из них 456 направлены в суд. Это и тяжкие и особо тяжкие преступления, кражи, грабежи, мошенничества, дорожно-транспортные происшествия. У мозырских следователей очень насыщенная жизнь и вне работы. Участие в спортивных состязаниях, культурных мероприятиях, благотворительных акциях делает коллектив еще более сплоченным. Большое внимание уделяется профориентации. В следующем году в средней школе №8 Мозыря из числа детей будет набираться профильный класс Следственного комитета. Юридическое дело имеет множество специализаций, следователь же должен разбираться во всем. Это профессия для людей, которые, во всем всегда хотят дойти до самой сути. По крупицам воссоздать картину преступления, установить причины и собрать доказательную базу, чтобы преступник понес заслуженное наказание.