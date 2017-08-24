ЗОЖ набирает популярность среди мозырян

Практически каждое субботнее утро стадион 11-й школы превращается в огромный зал для групповых занятий. Со всего города приезжают десятки девушек и парней, чтобы совместить приятное с полезным. Пообщаться с единомышленниками, получить заряд бодрого настроения на выходные и хорошую нагрузку во время абсолютно бесплатной тренировки. Проводят ее, к слову, профессиональные фитнес-инструкторы.

Первых участников своего спортивного проекта Владимир Старушенко собирал при помощи социальных сетей. А дальше уже сработало «сарафанное радио». Кто-то приводил друзей, другие приглашали коллег с работы. Количество тренирующихся раз от раза только увеличивается. Основной упор тренер и его подопечные делают на кроссфит. Это круговая тренировка, которая заключается в выполнении определенного комплекса упражнений за минимальное время.

Для тех, кто отдает предпочтение не силовым нагрузкам, а расслабляющим практикам, тоже проводят бесплатные занятия. На йогу на свежем воздухе приглашает инструктор Оксана Козырина. В этом сезоне тренировки будут проводиться, пока позволит погода. За расписанием можно следить в социальной сети ВКонтакте.