«Zone Race». В Калинковичах прошли гонки с препятствиями

Почти 200 неравнодушных к бегу людейсобрались в Калинковичах на «Zone Race». Организаторы вторых по счету гонок с препятствиями подготовили необычную трассу, длиною в 6 километров.

Основные детали сложнейшей трассы готовили еще в начале лета, накануне первой гонки. Часть преград созданы самой природой. Но большинство – специально смонтировано. Бегуны-экстрималы переносили бревна, кантовали покрышки и преодолевали трехметровые стены.

Все победители получили денежные призы. Но для большинства спортсменов-любителей главной победой стало само участие.