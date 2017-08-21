Зональный семинар по кадрам

Кадровая элита 8 районов области собралась в Мозыре, чтобы поделиться опытом, обменяться полезными идеями и получить новые знания. Значение и роль кадрового потенциала в социально-экономическом развитии региона обсудили в рамках зонального семинара. Некоторые из приехавших специалистов уже занимают руководящие должности, но большинство все еще мечтает о кресле управленца. Они знают, чтобы прийти к своей цели, нужно много работать над собой и развивать «качества директора».

Практика подобных обучающих мероприятий в области распространена широко. И проводятся они на самом высоком уровне.