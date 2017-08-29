Здоровое тело и здоровый дух

Бывшие наркоманы и алкоголики, которые избавились от своей зависимости в реабилитационном центре в Михалковской Рудне, сейчас сами пропагандируют здоровый образ жизни. Недавно в центре побывал профессиональный фитнесс-инструктор, который прочитал лекцию на тему ЗОЖ и показал упражнения, которые помогают держать тело в тонусе.

У студентов, а именно так называют тех, кто проходит программу, несмотря на разный возраст, статус и место жительство, есть одно общее—зависимость, которая разрушила жизнь. А здесь их учат жить заново, верить в Бога и в себя, в свою свободу.

Пастор церкви «Свет жизни» Александр Аверьянов сам бывший наркоман, его спасла вера. Более 10 лет назад он приехал в Михалковскую Рудню, чтобы помогать другим. За это время через центр прошли десятки наркоманов и алкоголиков. Кто выдержал программу до конца, это полтора года, избавился от зависимости. Пастор уверен, здоровый дух должен быть в здоровом теле.

В центре решили в ближайшее время сделать свой зал под открытым небом. Занятия спортом станут частью реабилитационной программы.