Задержание спирта

Вечером в пятницу, 25 августа, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД посетили гараж в агрогородке Козенки. Владелец, 51-летний безработный мозырянин, пользовался помещением как складом – хранил в нем фальсифицированную спиртосодержащую продукцию. Всего оперативники изъяли 35 полиэтиленовых канистр по 10 литров каждая и еще две пятилитровые. Спирт хранился без акцизов и соответствующих документов. Владелец рассказал, что купил всё для личного пользования. Несмотря на это, ему придётся заплатить крупный штраф.