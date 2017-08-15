Уборочная кампания в Мозырском районе приближается к финишу. Среди экипажей комбайнеров уже выявлены явные лидеры. Первых «тысячников» «Экспериментальной базы «Криничная» накануне поздравили представители профсоюза. Комбайнеры предприятия уже закончили работу на своих отделениях и отправились на помощь в Петриковский район. Одна из главных задач всех аграриев региона — преодолеть заключительный отрезок уборочной без заминок, качественно и быстро.

За хорошую работу – достойная награда. Бригады комбайнеров, которые участвуют в районном и областном соревнованиях, встречают гостей практически еженедельно. Лидеров уборочной чествуют как внутри сельхозпредприятий, так и на более высоком уровне.

К середине августа хлеборобы Мозырского района убрали 90% площадей и намолотили почти 30 тысяч тонн зерна. На 84% сезонную задачу выполнили аграрии Наровли. Жатву в этом году начинали позже из-за погодных условий. Но на зерносушильные комплексы золото полей поступает вовремя.