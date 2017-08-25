Второй этап акции «Дни художника» пройдет 26 и 27 августа

Сделать ярче родной город. Под таким девизом администрация рынка «Привоз» в этом году запустила акцию «Дни художника». В рамках ее первого этапа, который состоялся месяц назад, талантливые мастера баллончиков, кистей и красок создали арт-галерею под открытым небом. В течение двух дней художники и граффитисты из Мозыря и Гомеля разрисовывали бетонные стены рыночного ограждения. И сегодня – это одно из самых популярных мест для фотосессий и прогулок. Второй этап акции намечен на ближайшие выходные. 26 и 27 августа во власть творческих талантливых ребят будут отданы еще несколько, пока еще абсолютно белых, плит. Напомним, что финансирование проекта полностью взяла на себя сторона-организатор. От желающих рисовать требовались только предварительные эскизы. Какие рисунки украсят город на этот раз? Вопрос открытый. Но точно известно, процесс создания шедевров уличного искусства – очень увлекателен. И понаблюдать за ним можно абсолютно бесплатно. Рисовать на стенах и в субботу, и в воскресенье начнут в 11.00.