Второе общекомандное место сборной Мозырского НПЗ на XXII областной Спартакиаде работников нефтехимического комплекса

Сегодня мы продолжим рассказ о XXII областной Спартакиаде работников нефтехимического комплекса и если в первый день мы увидели открытие турнира, такие виды спорта, как лёгкая атлетика, гири, дартс, футбол и волейбол, то сегодня обратим своё внимание на стритбол, настольный теннис, а также церемонию закрытия соревнования, которая и венчала собой этот замечательный турнир.