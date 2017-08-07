Вступительная кампания в музыкальный колледж

Будущие преподаватели музыки, дирижеры и концертмейстеры сегодня утром собрались в Мозырском музколледже. За ходом, пожалуй, самой творческой вступительной кампании следила наша съемочная группа.

На сцене малого зала музыкального колледжа 15-летняя Аня держится вполне уверенно. Случайный зритель мог бы подумать, что для девочки эта сцена – привычная концертная площадка. Но, на самом деле, здесь она играет впервые. И не просто выступает, а сдает вступительный экзамен.

Поддержать другую абитуриентку – 15-летнюю Яну, приехала мама. Семь лет назад семья Климантович выбирала творческое занятие для дочери. И между танцами и музыкой остановились на последнем. Сегодня хобби школьных лет имеет все шансы стать серьезной профессией в будущем.

Через пару мгновений Яна отправляется наверх, к приемной комиссии. Внизу, в холле музколледжа остаются те, кто еще ждет своей очереди на экзамен. И те, кто уже его сдал.

План приема в этом году – 50 человек. В основном, поступают в Мозырский музыкальный колледж ребята, получившие базовое образование и закончившие музыкальную школу.

Сегодня они играют программу на инструменте по специальности. Произведения для первого испытания поступающие выбирают сами. Главная задача – показать владение разными музыкальными стилями и продемонстрировать технические навыки. Всех, кто сумел преодолеть волнение и хорошо отыграть, допускают к экзамену по сольфеджио. Он состоится на следующий день.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ