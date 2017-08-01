В Мозырском педагогическом университете к финалу подходит вступительная кампания-2017. Полностью завершен набор на бюджетные места. А у «платников» осталось всего несколько дней, чтобы успеть вскочить в вагон высшего образования. Подробности – далее в сюжете.

Вакантных мест на бюджетные места в Мозырском педуниверситете нет. В этом году первая часть вступительной кампании отличилась динамичным характером, довольно высокими проходными баллами и 100-процентым выполнением плана. В списке студентов-первокурсников – 361 человек на дневном и 176 на заочном отделении.

В нынешней вступительной кампании отмечают значительный рост баллов по сравнению с прошлым годом. На филологическом факультете и вовсе установлен рекорд: иностранные языки в сентябре здесь начнет изучать абитуриентка, которая набрала в сумме 373 балла! На ряд специальностей в педуниверситет принимали без экзаменов. В зачет шли «особые заслуги». Такие например, как диплом с отличием средне-специального учебного заведения, золотая или серебряная медаль, или победа в областной олимпиаде. В 2017-м этим правом воспользовались более полусотни человек.

Сегодня в аудиториях приемной комиссии немноголюдно. И это неудивительно: контрольная цифра приема на платное отделение в разы меньше, чем на бюджет. Всего на дневное и заочное отделения наберут 150 студентов. Чтобы собрать весь пакет документов, у них осталось всего три дня.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь»