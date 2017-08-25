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Рубрика: Новости

Все учреждения образования готовы к 1 сентября

25 августа 2017, 16:12

Итоги работы по подготовке детских садов и школ к новому учебному году сегодня рассматривали на заседании райисполкома.
Пока дети отдыхали, школы и детские сады усердно готовились к новому учебному годы. Красили, белили, ремонтировали, меняли оборудование, пополняли учебную базу. Средства были выделены из бюджета, также помогли спонсоры, шефствующие предприятия и организации и родители. Безопасность детей – это первоочередная задача. Специалисты проверили спортивное оборудование и инвентарь, чтобы избежать травмоопасных факторов. В свою очередь госавтоинспекторы обследовали дороги и прилегающую к учреждениям образования территорию. На данный момент все школы и детские сады района полностью готовы к 1 сентября.

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