Воспользовалась чужой забывчивостью и присвоила кошелек. Розыск

Воспользовалась чужой забывчивостью. Мозырянин на подоконнике магазина «Смак», расположенного по Бульвару Юности, 37 А, забыл свой кошелек с документами и деньгами. Наблюдательная женщина, проходившая мимо, присвоила находку. Произошло это 31 июля в период времени с 15. 30 до 16. 20. Если вы были свидетелем этой ситуации или же узнали на видео эту женщину, позвоните по телефонам 8-029-157-32-23, 8-029-774-97-20.