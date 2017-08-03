Внимание, розыск! Ищут свидетелей!

Пропал из продуктовой корзины. Покупатель одного из городских магазинов оставил без присмотра кошелек с крупной денежной суммой. Милиция разыскивает свидетелей ЧП.

Забирая продукты из продуктовой корзины, не забудьте проверить наличие кошелька! Житель Мозыря совершал покупки в одном из магазинов и оставил мужское портмоне с крупной денежной суммой. Сегодня милиция разыскивает возможных свидетелей происшествия. В том числе, женщину с короткой стрижкой, которая в тот вечер была одета в красные брюки и белый джемпер в черную полоску. Если вы узнали покупательницу, просьба позвонить по телефону 8-029-237-29-90 или 102. Анонимность гарантируется.